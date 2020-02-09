ورشة عمل لسيدات «الداخلة» على أعمال الخياطة بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مساء السبت، ورشة عمل عن مهنة الخياطة والتريكو في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو البرلمان، وأمين الحزب بالمحافظة.وأكد محمد على عبدالغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، أن الورشة جرى تنفيذها بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الجديدة التابعة للمركز، وحاضرت فيها وفاء كرم صادق، متخصصة في مجال المهن اليدوية، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي، ومن منطلق حرصه على تأهيل السيدات والفتيات بالمحافظة لمتطلبات سوق العمل بهدف توفير فرصة عمل لها.وأضاف أن الورشة جري تنفيذها بإشراف وتنسيق أمانة المرأة بالمركز ضمن مبادرة «أنتِ عظمية» والتي ينفذها الحزب على مستوى الجمهورية.يذكر أن أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، نفذت أمس الجمعة، ورشة عمل لتدريب السيدات، بمقر نادي المرأة بالوحدة الصحية بقرية القلمون بمركز الداخلة، وحاضر فيها متخصصون، في مجال الصناعات الحرفية والبيئية.