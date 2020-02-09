محافظ الغربية شهد عرض «العمى» بمسرح قصر الثقافة.. (صور)

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض الليلة السادسة للعرض المسرحى «العمى» عن رواية جوزية ساراماغو، ودراماتورج أحمد عصام، واستعراضات سمير نصري، وتأليف موسيقى صادق ربيع، وديكور وملابس محمود الغريب، وإخراج السعيد منسي، بمسرح قصر الثقافة بالمحافظة.العرض بطولة فرقة المركز الثقافي المسرحية محمد فتح الله، وبوسي المنشاوي، وآية سامي، ومحمد سلامة، ومؤمن الشافعي، ومصطفى العشري، ومحمد سامي، وجمال شريف، وأحمد خفاجي، ومحمد محسن، وأحمد الرمادي، ومحمد السيلسي، ومحمد أسامة، وأمل عبدالمنعم، وعبدالله نافع، وإسلام سمير، وبدرية صابر، ومنة أبوزيد، وعبدالرحمن نجم، وإسراء سمير، وحاتم الجيار، ورنا فتحي، وهاجر عزت.وتدور أحداث العرض في بلد ما أصيب بعض الناس بوباء غريب سمي بـ«العمى اﻷبيض» وتم حجز هؤلاء المصابين في حجر صحي حتى لا ينتقل المرض، ومن هنا يبدأ صراع الدراما بين الأفراد وتطور الانفعالات في ظل هذا الحجر، ثم تبدأ تلك المجموعة انتهاك آدمية باقي أفراد الحجر، مما يعبر عن فقدان الإنسانية معناها، وتبدأ المجموعة الأخرى في محاولة التخلص من هؤلاء الأشرار حتى لو تم التضحية ببعض الأفراد فى سبيل بقاء الإنسانية بمعناها.وحضر العرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والنائب الإعلامي جلال عوارة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمخرج عادل حسان، والناقد المسرحي مجدي الحمزاوي، والمخرج المسرحي عمرو حسان، ورئيس اﻹدارة المركزية ﻹقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومدير عام ثقافة الغربية ولفيف من الكتاب المسرحيين والفنانين.