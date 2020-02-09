«مشروعات النواب» تفتح كشف حساب شارعي «مصر» و«306».. اليوم

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، إن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروع شارعي «مصر 306»، يأتي في إطار الدورالرقابي للجنة، لمتابعة وتقييم الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها.وأضاف «مرعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذا المشروع كان مقرر أن يتم تنفيذه في 150 موقعًا على مستوى الجمهورية، وفقًا لجدول زمني محدد، ومن ثم فإن اللجنة سوف تبحث عدد المواقع التي تم تنفيذها حتى الأن، ومواقعها، إضافة إلى حجم التشغيل الذي وفره المشروع للشباب من مختلف المحافظات، حتى يتسنى للجنة تقيم ما تم تنفيذه من المشروع.كما تعقد اللجنة اجتماعًا آخراليوم، لمناقشة الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في إطار استهداف إحلال الواردات وخفض الاستيراد تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 20202030.