«تشريعية النواب» تناقش تعديل قانونى الكهرباء ومكافحة الإرهاب.. اليوم

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعان، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والقوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.يتناول الاجتماع الأول نظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، يأتي على رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 11 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق «عرضي 4» ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقودة بتاريخ 13 3 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 23 11 2019.فيما يتناول الاجتماع الثاني مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بمشاركة مكتب لجنة الطاقة، يليه مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك بمشاركة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.