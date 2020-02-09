سوء الطرق بـ«المنوفية والبحيرة» تتصدر اجتماعات «نقل النواب»

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعين، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة إلى اللجنة بشأن مشكلات الطرق في محافظتي المنوفية والبحيرة.وفيما يلي بيان بطلبات الإحاطة المقرر أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعها اليوم وتتضمن:طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام محمد عبدالواحد، بشأن عدم رصف طريق القاصد مدخل جنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومدخل طريق قرية عرب الرمل مركز قويسنا - محافظة المنوفية.كذلك تقدم النائب أحمد الخشت بطلب إحاطة بشأن سوء حالة طريق أجا السنبلاوين، والنائب بدوي النويشي بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسحب أعمال إنشاء مشروع الكوبرى العلوي أمام المدخل الرئيسي لقرية الميمون مركز الواسطى بنى سويف وإعادة إسناده لإحدى الشركات خصمًا من مستحقات الشركة الحالية.كما يناقش المجلش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن توقف العمل بطريق إدكودمنهور، بمحافظة البحيرة.فيما تقدم النائب محمد الدامي، بطلب إحاطة بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة طريق الدلنجات دمنهور، بمحافظة البحيرة، وإعادة رصف طريقى الدلنجاتإيتاى البارود، والدلنجات البستان، بمحافظة البحيرة.