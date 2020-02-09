«خطة النواب» تبحث ختامى التعليم العالى والهيئة القومية لضمان الجودة

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، اجتماعًا اليوم الأحد لبحث ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 20182019.وكانت اللجنة قد استعرضت في اجتماعاتها السابقة مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة المالية، والذي كشف عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، ما دفع رئيس اللجنة إلى مطالبة ممثلي الوزارة ببيان يتضمن عدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم سواء كانو تابعين لمكتب الوزير أو للديوان العام، وموافاة اللجنة بهذا البيان في أقرب وقت.