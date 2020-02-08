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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال عبدالحميد: قدمت عددًا كبيرًا من النجوم في «أرابيسك»

السبت 08/فبراير/2020 - 11:32 م
جمال عبدالحميد
جمال عبدالحميد
سناء إسماعيل
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قال المخرج جمال عبدالحميد، إنه قدم عددًا كبيرًا من النجوم في مسلسل "أرابيسك"، لأن هذه هي رسالته كمخرج.

وأضاف خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، أنه عندما بدأ مسلسل "علي بابا والأربعين حرامي"، عرض عليه الفنان صلاح السقا، أن يشارك نجله أحمد السقا معه في العمل وكان وقتها قد تخرج وكان أول ظهور له.

وتابع: "كما أن الفنانة منى زكي ظهرت معه في مسلسل "زيزينيا"، وكان العمل الثاني لها، مؤكدا أنه كان من أهم رسالته هو تقديم ممثلين جدد ومنهم محمد هنيدي، في فوازير "حاجات ومحتاجات"، لأنه كمخرج كان يحب أن يثري هذه المنطقة.

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