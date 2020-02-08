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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 أمريكيين وإصابة آخرين شرق أفغانستان

السبت 08/فبراير/2020 - 11:27 م
طالبان
طالبان
محمد عمر
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قالت حركت طالبان الأفغانية إنها قتلت، السبت، 5 جنود أمريكيين على الأقل بخلاف مقتل جنود أفغان في عملية عسكرية للحركة.

وكان مسؤول أمريكي أكد في وقت سابق اليوم تعرض قوات أمريكية وأفغانية لنيران مباشرة في شرق أفغانستان.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، مساء اليوم أنه تم إطلاق النار على أفراد عسكريين أمريكيين وأفغان أثناء قيامهم بعملية في مقاطعة نانجرهار شرق أفغانستان، حيث تشير مزاعم غير مؤكدة من قبل طالبان إلى مقتل خمسة جنود أمريكيين على الأقل.

وأكد مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته وفقا للصحيفة وقوع العديد من الإصابات داخل القوات الأمريكي، لكن لم يتم تحديد عدد المصابين ومدى خطورة حالتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي العقيد سوني ليجيت في بيان سابق إن كلا من الأفغان والأفراد الأمريكيين "تعرضوا لإطلاق نار مباشر، وحن نقيم الوضع" دون أن يذكر ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف الجانين.

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