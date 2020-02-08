سمير رجب: «الصحافة دي بتاعة معلمين» (فيديو)

قال الكاتب الصحفي سمير رجب، إنه كان يشكل مثلث الصحافة المصرية القوية والمؤثرة مع إبراهيم، سعدة، ليس في مصر ولكن في الوطن العربي وجمعتهم منافسة شريفة.وأضاف خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten: "العمل كان يتم بإتقان وحرفية وبمعلمة، لأن الصحافة دي بتاعة المعلمين لأن هناك صحف توزع وأخرى لا فيكون هناك رئيس تحرير معلم وآخر نصف معلم".وتابع: "كان لنا جماهير تقدرنا وتحترمنا وكذلك الدولة وكذلك خلال سفرنا للخارج كنا نقابل بترحاب لأننا كنا نقدم صحافة مصرية خرجت المئات من الذين يشغلون مواقع قيادية في الدول العربية".