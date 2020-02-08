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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هروب منفذ هجوم المركز التجاري في تايلاند بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:15 م
هجوم المركز التجاري
هجوم المركز التجاري في تايلاند
عبير سليم
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استطاع منفذ الهجوم على مركز تجاري في تايلاند، الهروب بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومقتل 20 شخصا.

وتم إجلاء آخر مجموعة من الناس من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، بعد مقتل 20 شخصا، جراء إطلاق نار نفذه جندي في وقت سابق من اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوردت قناة تلفزيونية محلية أن منفذ الهجوم، الذي تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن تمكن من الفرار.

وبحسب قناة "تهاي رات تي في"، فإن الجندي اشتبك مع أفراد القوات الأمنية الخاصة في موقع سيارات متعدد الطوابق، ثم أطلق الرصاص على أسطوانة غاز في الموقع، الأمر الذي تسبب باندلاع حريق، ثم لاذ بالفرار.

وقال مراسل القناة، إن عنصرين من القوات الخاصة أصيبا بجروح أثناء تبادل إطلاق النار.

ولا يزال مجهولا مصير الجندي الذي أطلق النار في وحدته العسكرية أولا، ثم قرب المركز التجاري، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية عن فرار منفذ المجزرة.

وفي وقت سابق من السبت، وردت تقارير بأن الجندي يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل المبنى.

وقالت وزارة الدفاع التايلاندية، إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي إلى ارتكاب مذبحة راح ضحيتها 20 شخصا و31 مصابا، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده البلاد في العقود الأخيرة.

وذكرت الوزارة أن منفذ المجزرة عسكري محترف كان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".

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