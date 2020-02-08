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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جهاز6 أكتوبر»: تطوير 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحي السادس

السبت 08/فبراير/2020 - 11:12 م
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
علا العلاف
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قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جرى إسناد أعمال تنفيذ تطوير وتدعيم ورفع كفاءة عدد 23 عمارة بواقع 552 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بالحي السادس، موضحا أنه سيتم البدء في أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإشراف على تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة للتطوير ورفع كفاءة العمارات منخفضة التكاليف.

وأكد أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف، يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.

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