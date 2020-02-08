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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد السيد حسن: يوجد 86 ألف عالم مصري بالخارج بينهم وزير

السبت 08/فبراير/2020 - 11:02 م
سعد السيد حسن
سعد السيد حسن
محمود عرفات
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قال الدكتور سعد السيد حسن عالم الكيمياء، إنه عندما سافر أمريكا في عام 1980 للمرة الثانية تمكن خلال 6 أشهر فقط، من نشر 3 أبحاث علمية في مجال المستشعرات في حين أن الأمريكيين العاملين معه في نفس المجال على مدار سنتين لم ينشروا بحثا واحدا.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأستاذ المسؤول في الجامعة التي كان يعمل بها، عرض عليه أن يحصل على الجنسية الأمريكية وأن يبقى في أمريكا، ولكنه رفض هذا الأمر.

وتابع أنه يوجد 86 ألف عالم مصري في الخارج، منهم 42 رؤساء للجامعات حول العالم، موضحا أن وزير البحث العلمي في كندا مصري.

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