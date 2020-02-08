«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم (فيديو)

أوضح الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، مستقبل مسابقة تعيين الـ 120 ألف معلم، بعد فتح العمل التطوعي للعمل في التدريس، قائلًا إنه لم يتم إلغاء مسابقة الـ 120 ألف معلم، ولدينا عجز في المعلمين.وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن فتح العمل التطوعي في التدريس، ومسابقات التعيين هي آليات تنتهجها الوزارة لسد عجز المعلمين.وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تحتاج لعدد كبير من المعلمين يتخطى الـ120 ألف معلم، لافتًا إلى أنها فتحت باب التطوع للمؤهل العالي التربوي وفقا لما جاء في القانون، منوهًا إلى أن التطوع يكون وفق ظوابط تضعها وزارة التربية والتعليم.