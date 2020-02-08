يوسف الشاذلي: مشاركة السيسي في قمة أفريقيا تبرز دور مصر

أكد يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي وستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.ونوه الشاذلي في بيان له اليوم، إلى أن مشاركة الرئيس تبرز الدور الهائل لمصر في أعمال القارة الإفريقية خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد، كما تبرز التقدير الهائل الذي تكنه مختلف الدول الأفريقية لنشاطات ورؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد.وقال إن السيسي أبرز القضايا الأفريقية عالميا ونبه إلى ثروات وخيرات أفريقيا وحاجتها الماسة إلى التنمية، مشددا على أن نشاط الرئيس في أديس أبابا سيشمل المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.