رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يوسف الشاذلي: مشاركة السيسي في قمة أفريقيا تبرز دور مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 11:00 م
يوسف الشاذلي
يوسف الشاذلي
كريمة أبو زيد
طباعة
أكد يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي وستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

ونوه الشاذلي في بيان له اليوم، إلى أن مشاركة الرئيس تبرز الدور الهائل لمصر في أعمال القارة الإفريقية خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد، كما تبرز التقدير الهائل الذي تكنه مختلف الدول الأفريقية لنشاطات ورؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد.

وقال إن السيسي أبرز القضايا الأفريقية عالميا ونبه إلى ثروات وخيرات أفريقيا وحاجتها الماسة إلى التنمية، مشددا على أن نشاط الرئيس في أديس أبابا سيشمل المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«كورونا» يغلق مدرستين فى فرنسا

منذ حوالي 3 ساعات

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

إصابة خطيرة لنجم «صن داونز» قبل مباراة الأهلي

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

نواب بريطانيون يطالبون بطرد الإخوان من بلادهم (فيديو)

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا