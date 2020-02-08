شكري: السيسي استعرض نزع السلاح وتفكيك الميليشيات فى ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اجتماع اليوم بمجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، كان استثنائيًا وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي كما حضر بقية أعضاء مجلس السلم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية من أديس أبابا، ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الرئيس السيسي استعرض الموقف المصري الذى تم طرحه فى مناسبات عديدة باعتباره موقفا ثابتا مبنيا على أسس تتصل بالحل الليبي، وهذه قضية خاصة بالشعب الليبي ووجوب وصوله لتوافق.ولفت إلى دعم المؤسسات بشكل شرعي وانتهاء الصراع، ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات المسلحة وتوزيع الثروة بشكل عادل بين المناطق الجغرافية، ويجب أن تعود مؤسسات الدولة لخدمة المواطن الليبي، كما يجب أن تعود الدولة لممارسة مركزيتها، وتحقق الاستقرار لذاتها والدول المجاورة لها.