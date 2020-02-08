«التضامن»: 3.2 مليون أسرة تستفيد من برامج الدعم

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عام 2020 هو عام النظر في كل التظلمات الخاصة بالمواطنين والمقدمة للوزارة في مختلف برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أنهم يحرصون على عدم تعرض أي صاحب مشروع للتعثر في عمله ماليًا.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت، أن الوزارة تتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير خدمات تلائم الفئة التي تخدمها الوزارة.وأوضحت أن هناك 3.2 مليون أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدي لوزارة التضامن، لافتة إلى أن برنامج "فرصة" هدفه التمكين الاقتصادي، كما أنه يضم جميع برامج الوزارة تحت مظلة واحدة.وبينت الدكتورة نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت نحو 88 ألف مشروع متناهي الصغر، لافتة إلى أن 76% من المستفيدين من مشروعات الوزارة من السيدات، و24% من الرجال.