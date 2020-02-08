ارتفاع جماعي للعملات الرقمية أمام الدولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% ليصل إلى 9863 دولارًا، وفقًا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب).وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، السبت، أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع أيضًا بنسبة 5.8% إلى 78 دولارًا.وزاد سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 0.3% إلى 28 سنتا، كما ارتفع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 2.8% إلى 226 دولارًا.وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولارًا.ويقل سعر العملة حاليًا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفًا و666 دولارًا.