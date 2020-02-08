الطرق الصوفية تنظم زيارة لطلاب ماليزيا وأندونيسيا بمساجد وأضرحة الإسكندرية

نظمت الطريقة البيومية الصوفية بالإسكندرية، برنامج نشاط لـ51 طالبا من المريدين الماليزيين، والأندونيسين المنتسبين للطريقة، وذلك لحضور الحضرات وزيارة المساجد والأضرحة ومقامات أولياء الله الصالحين.وقال الشيخ جابر قاسم، نائب عام الطريقة البيومية الأحمدية بالإسكندرية وضواحيها، إنه قد تم استقبال المريدين من ماليزيا وأندونيسيا، لزيارة عدة أضرحة ومساجد بالإسكندرية، وتنظيم حلقات الذكر والمديح.وأوضح لـ"الدستور"، أن برنامج الزيارة يستغرق 14 يوما يتم خلاله تقديم احتفال صوفي من ذكر ومديح وصلوات، في مساجد عمرو بن العاص، سيدي أحمد المتيم، سيدي الإمام البوصيري، وسيدي القباري.كما يتضمن البرنامح، أيضًا زيارة للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، ويوم ترفيهي بحدائق النزهة، وختامًا يتم تنظيم رحلة خارجية لمدينة القاهرة لزيارة أولياء الله الصالحين.وأشار إلى أن الطريقة البيومية تنظم العديد من الزيارات لطالبي العلم والمنضمين إلى الطريقة وذلك للتعريف بالأولياء والصالحين ومساجدهم بالإسكندرية، والتي تضم أكبر عدد من مقامات وأضرحة شيوخ الصوفية.