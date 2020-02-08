ضبط عاطل بحوزته 55 ألف جنيه مزورة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بتهمة وقائع تزوير وتقليد العملات، بمدينة العاشر من رمضان.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات تفيد باستئجار "م.أ.م" 46 سنة، عاطل، لوحدة سكنية وإدارتها مركزًا لتزوير العملات.وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إلى أن المتهم يقوم بتزوير فئتي 100 و200 جنيه، حيث يطبع العملات المزورة ويبيعها لعملائه من تجار العملة المُقلدة، وبمداهمة الوحدة السكنية، تم ضبطه وبحوزته أدوات التزوير عبارة عن آلة طباعة ليزر، ومكواة بخار، و4 عبوات حبر، منها عبوتين "أسود" وواحدة "أزرق" وواحدة أحمر، و11 عبوة صمغ، وورق شفاف أبيض مُعد للطباعة، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة 200 جنيه "مُقلدة"، فيما تم ضبط 55 ألف جنيه، مزورة.تم تحرير المحضر رقم 714 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.