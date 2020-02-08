رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أحبت حلاق لبناني فقال لها " أمي مش موافقة".. سر قصة الحب المجهولة لزبيدة ثروت وابن امه

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

السبت 08/فبراير/2020 - 10:41 م
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
ايهاب مصطفى
طباعة
همست زبيدة ثروت بأنها تزوجت من الحلاق اللبناني الشهير، نعيم عبود، وصدقها الناس وانتشر الخبر بقوة في الأوساط الفنية بناء على أنها مصدر الخبر، ولكن الواقع أن زبيدة ثروت سبقت الأحداث.

رد الحلاق اللبناني بقوله: «أنا لم أتزوج زبيدة ثروت»، ولمعرفة أصل الحكاية فالواقع أن نعيم كان مسافرًا للقاهرة ليلتقي زبيدة، وكانت في ذلك الوقت تكمل مشاهد فيلمها "زمان يا حب" مع الفنان فريد الاطرش، وكان نعيم يحاول قضاء الإجازة معها وبجوارها، وحين أخبره أصدقاءه بما قالت زبيدة ثروت للصحف، قال لهم: أشكركم ولكن الأمر لم يتم بعد، وأضاف أن الأمر أيضًا شبه مستحيل أن يتم لأنه فاتح والدته في أمر الزواج من زبيدة ورفضت أمه رفضًا قاطعًا، وتابع: لا يمكنني أن أعصي أمر أمي مهما كانت الأسباب.

وانهار البناء الذي بنته زبيدة على لسان نعيم، وبرغم العراقيل التي كانت تشوب الحكاية مثل أن القانون المصري كان يعتبر الزواج من جنسية أخرى زواجا مدنيا، ولا يعترف به على الإطلاق، ومن هذا المنطلق فحتى لو تم الزواج وسكن معها نعيم في بيت واحد فإن هذا مخالف بحسب القانون المصري، كما أن الفنادق كانت تعتبر هذا الامر مخالفًا، لأن السكن في الفندق كان يعني تقديم قسيمة الزواج للفندق، والزواج المدني لا يؤخذ به كقسيمة.

وكانت الطريقة الوحيدة لإتمام هذا الزواج هي أن يتم العقد عن طريق الشهر العقاري، وأمام موثق معتمد، ولكن القانون الذي يحدد هذه الطريقة، يشترط أولًا أن يكون الزوجان متحدين في الديانة، أما حالة زبيدة ونعيم فإنها مخالفة للشريعة الإسلامية، وحتى لو تمت فإنها عرضة لأن تفسخ تحت دعوى تعرف باسم "دعوى التفرقة"، دون النظر إلى علاقة الزوجين، لذلك وحتى إن وافق نعيم، فإن الزواج في عرف القانون المصري ليس ممكنًا.

وكان الحل إذا ما وافق نعيم أن تنتقل زبيدة إلى لبنان الذي يعترف بالزواج المدني، ولكنها ستظل في القاهرة غير متزوجة، والحل الآخر كان أن يغير أحد الطرفين مذهبه الديني، وهو أمر شاق، كان الموقف شائكًا للغاية، وانتهت قصة الحب مثل قصص الحب التي تجسدها زبيدة على الشاشة، مجرد نهاية حزينة لأمر لم يكلل بفرحة، وذلك حسبما ذكرت مجلة الشبكة في عددها رقم 823 بتاريخ 1 نوفمبر 1971.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع قتلى هجوم تايلاند لـ20.. و200 عسكرى يحاصرون المنفذ

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«بعد تحدي 90 دقيقة».. «الأوقاف» تعترف بصعود حازم شومان للمنابر

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

نواب بريطانيون يطالبون بطرد الإخوان من بلادهم (فيديو)

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا