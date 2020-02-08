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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سها الجندي: مصر تسعى لرئاسة «الكوميسا»

السبت 08/فبراير/2020 - 10:39 م
سها الجندي
سها الجندي
أحلام عبدالرحمن
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قالت السفيرة سها الجندي مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، إن هناك تعاونًا مصريًا هائلًا مع الكوميسا، ومصر مهتمة بالسعي إلى رئاسة الكوميسا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الجندي خلال حوارها مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "إفريقيا" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتمًا بإرساء شبكة طرق موحدة بين إفريقيا، وهو راعي لفكرة الربط الملاحي بين دول القارة ويعمل بمنتهى الجدية على تنفيذ مشاريع تحقق هذه الفكرة.

وأكدت مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، أهمية مبادرة "إسكات البنادق"، التي تعد هدف وأولوية لدى الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الخطوات في هذا السياق لكن ليست بالشكل الكافي لما في المبادرة من تعقيدات.

وأضافت أن مصر تضع أمامها هذا الملف بشكل كبير، رافعة شعار "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية القارية للتجارة الحرة حلم مصري وهدف مباشر للرئيس السيسي منذ 2015، ومصر تسعى على أن يتم الدفع بهذه الاتفاقية في الاتحاد الأفريقي، مردفة أنه تم توقيع الاتفاقية وتنفيذ المرحلة الأولى منها، والاتحاد بصدد تنفيذ المرحلة الثانية.

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