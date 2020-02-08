رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: جلسات مجلس الأمن حول إدلب تُعقد كلما وجد الإرهابيون أنفسهم في ورطة

السبت 08/فبراير/2020 - 10:10 م
فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
وكالات
طباعة
جدّد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، السبت، موقف موسكو من التطورات في محافظة إدلب السورية، متهما منتقدي موسكو بمحاولة حماية الإرهابيين هناك.

وخلال جلسة طارئة جديدة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في سوريا، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن ثمة سمة مشتركة لكل الجلسات من هذا النوع، وهي أنها تعقد "وبالصدفة الغريبة، كلما وجد الإرهابيون في سوريا أنفسهم مهددين وتقوم الحكومة السورية باستعادة سيطرتها على أراضيها".

وذكر، أن الحديث يدور عن أراض سيادية لسوريا وعن مسلحين تعد محاربتهم "حقًا وواجبًا على عاتق حكومة أي دولة".

وردا على اتهامات غربية موجهة إلى روسيا بسبب أداء طيرانها الحربي في إدلب، أكد نيبينزيا تمسك موسكو بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن جميع المواقع المستهدفة يتم تحديدها بدقة عالية.

كما ذكّر الدبلوماسي، بأن الإرهابيين يعمدون إلى تحويل منشآت مدنية، بما فيها مدارس ومستشفيات، إلى مواقع قتالية، وذلك في انتهاك سافر لاتفاقيات جنيف.

وأشار نيبينزيا إلى نتائج عمليات التحالف الدولي المدمرة في الرقة السورية والموصل العراقية، حيث قضى عشرات الآلاف جراء عمليات القصف الجوي، ناهيك عن عمليات التحالف الغربي في أفغانستان والصومال وغيرهما من الدول.

وأكد أنه ما دام المسؤولون عن حوادث قتل المدنيين جراء هذه العمليات لا يواجهون أي محاسبة، فإن أي نقد بحق روسيا ليس سوى مهزلة لا تستند إلى أي أساس غير تسريبات مريبة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتقارير مراقبين مجهولين على الأرض.

وختم الدبلوماسي بالقول: إن "مطلقي هذه الحملة القذرة والوقحة" ضد روسيا "قد نسوا سعيهم إلى وقف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب بأي ثمن.. إن القانون الدولي الإنساني أنشأته البشرية كوسيلة لإحلال السلام، وليس كأداة حرب ونشر دعايات حربية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

منذ يوم

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

منذ يومين

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

منذ حوالي 12 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

نجم الساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا

«احرقوها وأريحوني».. روائي يطالب القراء بحرق روايته