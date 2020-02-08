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محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عجائب الإيجبشن ليج.. لاعب الإنتاج يسجل من تسلل ويحتفل على طريقة VAR (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 10:05 م
جريدة الدستور
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شهدت مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة المقامة بين الفريقين على ملعب "المقاولون العرب" ضمن الجولة 17 من الدوري الممتاز واقعة طريفة.


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