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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف تفاصيل خطة الإخوان لتشويه وزارة الداخلية

السبت 08/فبراير/2020 - 10:04 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تتوقف مطلقا عن هز ثقة المصريين في بلدهم، فكل يوم يخرجون بدعوات وأفلام وشائعات الهدف منها هز ثقة المصريين في بلدهم.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن آخر دعوات الإخوان لهز ثقة المصريين في بلدهم تتمثل في إنتاجهم أفلام تعرض في المهرجانات العالمية وأفلام وثائقية تعرضها قناة الجزيرة القطرية، بهدف تشوية مصر في المحافل الدولية.

واستعرض "الباز"، تفاصيل فيلم الإخوان الجديد "بسبوسة بالقشطة" الذي يقوم به محمد شومان وهشام عبد الحميد، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، كما استعرض تفاصيل فيلم الجزيرة "القتل البطيء" المسيئ لمصر والذي يتحدث عن المعتقلين داخل السجون.

وأضاف أن الإخوان تعمل على تحقيق مخطط لتشوية مصر عبر المحافل الدولية، من خلال ترويج الشائعات عن مصر، مطالبا بضرورة أن يكون المصريين على قدر كبير من الوعي لهذه الأفلام.

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