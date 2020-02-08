اقتحام المركز التجاري بتايلاند لملاحقة منفذ إطلاق النار

أفادت شبكة روسيا اليوم، في خبر عاجل، بأن القوات التايلاندية تقتحم المركز التجاري الذي يتحصّن فيه منفذ إطلاق النار، فيما ذكرت فضائية الحدث، سماع دوي اطلاق نار داخل مركز تجاري في تايلاند.كانت الشرطة التايلاندية أعلنت مساء اليوم، أن جندي تايلاندي أطلق النار عشوائيًا بهجوم قرب مركز تجاري شمال شرقي البلاد، فقتل 20 شخصًا على الأقل واحتمى داخل المركز.وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، في تصريح لـ"فرانس برس"، إن هناك "أكثر من 10 قتلى" والعديد من الجرحى، مشيرًا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري في المدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل.