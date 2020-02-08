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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اقتحام المركز التجاري بتايلاند لملاحقة منفذ إطلاق النار

السبت 08/فبراير/2020 - 10:01 م
إطلاق النار
إطلاق النار
عبير سليم
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أفادت شبكة روسيا اليوم، في خبر عاجل، بأن القوات التايلاندية تقتحم المركز التجاري الذي يتحصّن فيه منفذ إطلاق النار، فيما ذكرت فضائية الحدث، سماع دوي اطلاق نار داخل مركز تجاري في تايلاند.

كانت الشرطة التايلاندية أعلنت مساء اليوم، أن جندي تايلاندي أطلق النار عشوائيًا بهجوم قرب مركز تجاري شمال شرقي البلاد، فقتل 20 شخصًا على الأقل واحتمى داخل المركز.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، في تصريح لـ"فرانس برس"، إن هناك "أكثر من 10 قتلى" والعديد من الجرحى، مشيرًا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري في المدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل.

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