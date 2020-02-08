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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

موقف محرج لنانسي عجرم.. وعاصي الحلاني يسخر منها

السبت 08/فبراير/2020 - 09:56 م
نانسي عجرم.. وعاصي
نانسي عجرم.. وعاصي الحلاني
سناء إسماعيل
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تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف محرج خلال الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس في برنامج The Voice Kids بسبب كاميرا الفنان محمد حماقي.

وحاولت نانسي عجرم، التقاط صورة تذكارية بكاميرا حماقي، والتي يستخدمها منذ بداية البرنامج ولكنها أمسكت الكاميرا بالمقلوب قبل أن يوجهها الفنان محمد حماقي لكيفية استخدامها وأنها تلتقط الصورة بالمقلوب.

وسخر الفنان اللبناني عاصي الحلاني من الموقف الذي تعرضت له نانسي عجرم قائلًا: "منيح إنك ما بتغني مثل ما بتصوري".

وكان الفنان محمد حماقي، ينشغل في ذلك الموقف بأداء أغنية "ما بلاش"، بعد تغيير كلماتها لاستمالة المتسابق محمد ياسين لضمه لفريقه، وهو ما تم في نهاية الفقرة.

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