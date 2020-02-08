محمود سعد: قصة «عائشة المكوجية» لتحذير الأشقاء من القسوة على بعضهم

قال الإعلامي محمود سعد، إن الهدف من عرض قصة عائشة المكوجية، هو توصيل رسالة أن بعض الناس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، محذرًا الأشقاء من القسوة على بعضهم، لأن الأولاد سيرثونها.ووجه سعد خلال برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، رسالة لكل أخ "مزعل أخوه أو أخته، قائلًا: "بنقول لكل أخ "مزعل" أخوه "يلم الدور"، لأنه لو قابلناه هنعرض قصته، ويطلع يحرجك قدام أهلك وجيرانك".وأردف: "ده زينات صدقي قعدت عبدالحليم حافظ وهو غريب عنها بدون إيجار، وانتوا بتاخدوا إيجار من اختكم، أنا مش بقولكم بس صالحوا اخواتكم، لا خاف على نفسك، لأن ممكن أخوك يطلع يحرجك أمام أهلك".واشتكت عائشة المكوجية، خلال التقرير المصور الذي عرضه محمود سعد، في حلقة الأمس، من قسوة إخوتها عليها، مشيرة إلى أنها غير متزوجة وتعمل مكوجية في محل والدها بعقد الإيجار القديم، وتدفع لأخوتها 1500 جنيه شهريًا، ليتركوها تعمل في المحل.وأضافت أن جيرانها يعاملونها جيدًا ويسألون عنها إن غابت، بينما أخوتها لا يسألون عنها، مردفة:"دخلت العناية المركزة ومحدش سأل عليا، أنا حياتي مش صعبة، لكن إخواتي هم اللي مصعبينها عليا، هم مش محتاجين فلوس، لكن مصرين على إني أدفع لهم الإيجار، والإيجار عالي عليا، ولو مش معايا فلوس ميصبروش عليا".