ميناء دمياط يستقبل 6 سفن وحاويات رغم الأمطار

استقبل ميناء دمياط، اليوم، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، رغم هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت في غرق الشوارع وتعطل حركة المرور نسبيا، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 720 طن فوسفات و792 طن ثنائى فوسفات أمونيوم و3500 طن يوريا.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78381 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119731 طنا.وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2693 طن قمح، في حين غادر عدد 92 سيارة نقل محملة بـ 4305 طن قمح.