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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 09:54 م
وزير النقل
وزير النقل
المنيا - على حسين
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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل، وذلك ضمن جولته بالمحافظة.

تفقد الوزير والمحافظ، نسب تنفيذ المشروع، الذي يبلغ طوله 24 كم وعرض 21 متر، ويضم 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه، ويشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي "كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي "، وكذلك 43 عمل صنـاعي "26 كوبرى – 17 نفق"، لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومن المخطط الانتهاء منه في 2020630.

أكد محافظ المنيا، أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي "القاهرة – أسوان"، والطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسوان" مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، عند مدينة سمالوط بحيث يكون محورا حرا، وهو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

وتابع المحافظ أن إنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)
وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء محور سمالوط (صور)

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