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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هالة السعيد: الرئيس يولى اهتماما للقرى الأكثر فقرًا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:48 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أشرف لاشين
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما كبير بالقري الأكثر فقرا بهدف رفع المعاناه عن المواطنين، لافتة إلي أن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري 147 قرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وشباب البرنامج الرئاسي.

وقالت السعيد، إن الوزارة أطلقت مبادرة الصندوق الخيري لدعم قطاع التعليم بمشاركة عدد من البنوك، موضحة أنه تم عمل وثيقة والعائد منها يتم توجيهه لدعم قطاع التعليم وخصوصا التعليم الفني.

وأشارت السعيد، إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 28 ألف عامل، وذلك من خلال شراكات مع أفضل المؤسسات التدريب سواء المحلية أو العالمية، موضحة أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون انتقال جغرافى بل سيكون انتقال بفكر مختلف، متابعة: "أحنا مش بنعزل".

وأشارت إلى أن انتقال الحكومة سيكون من خلال بنية تكنولوجية جديدة، حيث تعمل جميع الوزارات حاليا على أرشفة مستنداتها، حتى يكون الانتقال بحكومة ذكية على قدر من الرؤية والأساليب التكنولوجية الحديثة، منوهة بأنه تم الانتهاء من 70% من ميكنة مراكز الخدمات، وفيما يخص الشمول المالى سوف يعمم الدفع النقدى تدريجيا، وكل زيادة 1% تزود فى الشمول المالى ينتج عنها زيادة الناتج القومى 2.1%.

وعن ملف المصانع المتوقفة، أكدت الوزيرة أن هذا الملف من أبرز الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على خلق مميزات تنافسية، ويتم التركيز على قطاع يتضمن كل مقومات النجاح، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج، وخلال شهر سيتم الانتهاء من التصور الكامل بشأن تعظيم الاستفادة من قطاع الغزل والنسيج لتعظيم القدرة التنافسية.

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