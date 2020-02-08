محافظ الدقهلية يفتتح 3 ميادين بعد تطويرهم (صور)

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم، 3 ميادين بعد إعادة تطويرهم.شمل الافتتاح ميدان الهابي لاند وميدان كولدج أمام مبنى المحافظة بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق وميدان الأديب بشارع الترعة بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب.جاء الافتتاح بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء حسام لبيب رئيس حى غرب المنصورة والمرسى هيكل رئيس حي شرق والعميد ممدوح الحصى مدير المرور، ومسئولى الشركات والمؤسسات المساهمة بالجهود الذاتية فى تطوير الميادين المشار إليها.