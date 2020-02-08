نتنياهو يعلن بدء تنفيذ خرائط ضم مستوطنات الضفة وغور الأردن

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وذلك بموجب بنود ما تسمى بخطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقًا لوكالة شهاب للأنباء الفلسطينية، فإن نتنياهو أكد خلال الخطاب الانتخابي الذي أقيم في مستوطنة معاليه أدوميم "أنهم بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقًا لخطة ترامب جزءا من دولة الكيان الصهيوني".