«الصحة» تنفي لـ«90 دقيقة» وجود أي حالة مصابة بـ«كورونا» في طنطا

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ما تردد حول وجود أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في طنطا.وأكد "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة، وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.وأوضح أن شابًا مصريًا جاء من السعودية، وهو يقيم في الغربية، ودخل حميات طنطا، مصابًا بارتفاع درجة الحرارة، ولكن بالكشف تم التأكد من أنها نزلة برد عادية.