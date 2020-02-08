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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيسبوك» يزيل حسابات منفذ مذبحة تايلاند

السبت 08/فبراير/2020 - 09:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أزال موقع "فيسبوك" حسابات الجندى التايلاندى، الذى قام ببث حى عبر الموقع لهجومه على مركز تجارى والتقط صور سيلفى للعملية التى أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل اليوم السبت، فى مدينة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة "فيسبوك" فى بيان صحفى مساء اليوم: "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المتضرر من هذه المأساة فى تايلاند، ولا يوجد مكان على فيسبوك للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الفظائع، ولا نسمح للناس بالثناء على هذا الهجوم أو دعمه".

وأضاف الموقع: "لقد أزلنا حسابات مطلق النار من خدماتنا، وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أى محتوى ينتهك هذا الهجوم، فور علمنا به".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، أكد فى وقت سابق اليوم لوكالة "رويترز"، إن جنديًا أطلق النار عشوائيًا فقتل 20 شخصًا، ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت عن عدد المصابين، مضيفًا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجارى حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تايلاند، إن أفرادًا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزًا تجاريًا وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام جندى بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث: "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفًا".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز تيرمينال 21 التجارى فى مدينة ناخون راتشاسيما، وأظهر بث حى لشبكة أمارين التليفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندى النار بصورة عشوائية.

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