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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حماقي يتبع استراتيجية جديدة لخطف المتسابقين في «The Voice Kids»

السبت 08/فبراير/2020 - 09:37 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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اتبع الفنان محمد حماقي، أسلوبًا جديدًا لخطف المتسابق محمد ياسين، الذي غنى باللغة الإنجليزية بالإضافة لعزفه على الجيتار، وحاول حماقي ضمه لفريقه، في الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس في برنامج The Voice Kids.

وعزف محمد حماقي، أغنية "ما بلاش" على الجيتار ولكن مع تغيير كلمات الأغنية وذلك من أجل ضم المتسابق لفريقه.

وجاء في كلمات الأغنية: "ما بلاش تروح لحد تاني، ما بلاش خليك في تيم حماقي ما بلاش".

واختار المتسايق الانضمام لفريقه، بعد المغريات التي قدمت له منه.

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