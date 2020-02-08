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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جوكر الإخوان» يطلق حملة جديدة ضد رجال الأمن

السبت 08/فبراير/2020 - 09:07 م
تامر جمال
تامر جمال
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قالت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية إن الإخوانى تامر جمال، الذى يطلق على نفسه لقب «الجوكر»، يقود حملة تحريض جديدة ضد رجال الشرطة المصرية فى ذكرى تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد غدٍ الثلاثاء ١١ فبراير.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن الدعوات التحريضية يتزعمها عدد من قادة العمل التخريبى داخل الجماعة، على رأسهم «الجوكر» ومجموعة أخرى من القيادات داخل الإخوان من الصفين الثانى والثالث، لافتة إلى أن تلك الدعوات جاءت بناءً على الاجتماع الأخير الذى عقده إبراهيم منير، نائب المرشد، مع مجموعة من شباب الجماعة الموجودين فى تركيا.

وأوضحت المصادر أن هناك عددًا من المخططات التحريضية الأخرى شارك فى إعدادها عدد من مسئولى العمل التحريضى داخل الإخوان، على رأسهم أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية.
كما خصصت الجماعة الإرهابية ميزانية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعى لتدشين إعلانات ممولة؛ تخوفًا من فشل الدعوات الجديدة، على غرار ما حدث مع دعوات التظاهر التى تزعمها المقاول الأجير محمد على، فى ذكرى ٢٥ يناير.

من جهته، قال هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الشارع المصرى لفظ الجماعة الإرهابية، مشددًا على أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد أو تضليل الجماهير، خاصة بعد أن فضح مخططاتها عناصر من داخلها.
وأكد «النجار» ثقته فى فشل الدعوات الجديدة للتظاهر فى ذكرى تنحى «مبارك» كما فشلت سابقاتها، التى كان آخرها دعوات التظاهر فى ذكرى ٢٥ يناير، رغم الحشد الضخم الذى قادته الجماعة قبلها بفترة.

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