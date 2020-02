ليلة العمر.. كل شىء عن حفل الأوسكار الـ92

كيف يمكنك مشاهدة «العرس الكبير»؟

هى «ليلة العمر» بالنسبة لكل ممثلى العالم، مهما كان كبيرًا ونجمًا عظيمًا تجوب شهرته كل أنحاء الأرض فإن كل ذلك لا يساوى لحظة صعوده على مسرح «كوداك» بلوس أنجلوس، وهو يتسلم جائزة أوسكار، التى تعد أرفع الجوائز الفنية فى العالم. وبدأ العد التنازلى للحفل الكبير رقم ٩٢ الذى ينتظره عشاق السينما فى العالم، حيث يقام فى التاسع من فبراير، فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الثالثة صباح الإثنين بتوقيت القاهرة.«الدستور» ترصد، فى السطور التالية، كل ما يتعلق بالحفل الكبير، سواء من الناحية التنظيمية أو توقعات الجائزة.حفل «أوسكار» سيتم بثه على الهواء مباشرة، وكل فعاليات السجادة الحمراء ستكون متوافرة للجميع عن طريق البث المباشر على الصفحة الرسمية «the academy»، لكن مع بدء توزيع الجوائز، سيتم إنهاء البث الذى سيكون متوافرًا فقط على قناة «ABC» فى أكثر من ٢٢٥ دولة ومنطقة حول العالم، وتحتكر القناة إذاعة الحفل منذ عام ١٩٧٦.وبالنسبة لجمهور منطقة الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الفوارق الزمنية، فإنهم بإمكانهم متابعة الحفل كاملًا عبر «شبكة OSN»، حيث سيبدأ فى تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر يوم الإثنين، وفى الإمارات سيعرض الحفل فى إحدى دور السينما بالتحديد Vox Cinemas فى مول الإمارات من الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت أبوظبى.أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة عن أبرز مقدمى الحفل، فالمتعارف عليه أن النجوم الذى يقدمون الجوائز يكونون نفس الممثلين الذين حصلوا عليها العام الماضى، وسيتواجد كل من النجم من أصول مصرية رامى مالك، الذى حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل العام الماضى، وكذلك النجمة أوليفيا كولمان، الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم «Favourite»، وضمت قائمة مقدمى الحفل عددًا كبيرًا من النجوم وصناع السينما على رأسها النجم الكبير توم هانكس، الحاصل على جائزتى أوسكار عامى ١٩٩٤ و١٩٩٥. وسيشارك فى تقديم فقرات مختلفة من الحفل جيمس كوردن، وجورج ماكاى، وستيف مارتن، وكيانو ريفز، ومايا رودلف، والنجمة الكبيرة جين فوندا الحاصلة على جائزتى أوسكار، وناتالى بورتمان الحاصلة على الجائزة عام ٢٠١١ عن دورها فى فيلم «black swan». وقال ستيفانى آلان، منتج الحفل: «نحن نحب تقليد وجود ممثلين حائزين على جائزة أوسكار فى العام السابق على خشبة المسرح للاحتفال بإنجازات أقرانهم، ونحن سعداء لاستقبال هذه المواهب من جديد».انسحب الممثل كيفين هارت فى اللحظات الأخيرة من تقديم الحفل بسبب تصريحاته الساخرة والمعارضة للمثلية الجنسية، وقال، منذ أسابيع، إنه يعتذر عن عدم تقديم الفقرة الرئيسية بعد الانتقادات التى وجهت له على تصريحاته السابقة.وأبلغ «هارت» الأكاديمية وقناة «Abc» بالاعتذار، وتبدو أن هناك مخاوف بعد هذا الانسحاب من أن يكون حفل توزيع الجوائز بلا مقدمًا له، وهو ما يعتبر بالأمر المحرج بالنسبة للأكاديمية، وهى المرة الثانية على التوالى التى يغيب فيها المضيف الرئيسى للحفل منذ ٣٠ عامًا.وكيفين هارت هو أحد أهم الكوميديانات الذين بدأوا مسيرتهم الفنية عام ٢٠٠١، ومن أبرز أعماله الفنية «Weddin ringer»، «The Upside».سيشمل حفل توزيع جوائز الأوسكار تكريمًا لنجم كرة السلة «كوبى براينت»، الذى توفى فى ٢٦ يناير فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر، قُتل فيه ثمانية أشخاص آخرون، بمن فيهم ابنته جيانا براينت، البالغة من العمر ١٣ عامًا.. الجدير بالذكر أن اللاعب الراحل فاز بجائزة الأوسكار عام ٢٠١٨ عن فيلم الرسوم المتحركة «Dear Basketball».كشفت الصفحة الرسمية لجائزة أوسكار، أمس الأول، عن اختيار المغنية جانيل موناى لتقديم فقرة غنائية بالحفل، بجانب المغنية الشابة «بيلى إيليش»، التى تغنى للمرة الأولى الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die. وتشمل القائمة أيضًا المغنى البريطانى الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية والممثلة الأمريكية إيدينا مينزيل، المؤدية شخصية «إيلسا» فى فيلم الرسوم المتحركة الشهير Frozen، بالإضافة إلى كريسى ميتز، والمغنى الأمريكى الحاصل على أوسكار راندى نيومن، والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو، وهى مرشحة لجائزتى «أفضل أغنية أصلية» و«أفضل ممثلة فى دور رئيسى» عن دورها فى فيلم Harriet.ربما هذا الفيلم هو الوحيد الذى من المتوقع أن يصنع التاريخ فى هذه الليلة، لأنه أول فيلم كورى جنوبى يتم ترشيحه إلى هذا الكم الكبير من الجوائز، إذ ترشح لجائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل صورة، وأفضل فيلم روائى عالمى، وإذا اقتنص الفيلم أكثر من جائزة فإنه بذلك يصنع التاريخ، لأول مرة، لسينما كوريا الجنوبية.تهيمن شبكة «نتفليكس» الأمريكية هذا الموسم بـ٢٤ ترشيحًا، بمجموع ٧ أفلام لها، لكن أغلب الترشيحات جاءت من فيلمى «The Irishman» و«Marriage story»، إذ ترشح «الأيرلندى» فقط لعشر جوائز، وذكرت بعض التقارير أن «نتفليكس» أنفقت حوالى ٢٠ مليون دولار على الدعاية الخاصة بجوائز أوسكار، إلا أن كثيرين يتوقعون أن تخرج الشبكة خالية الوفاض من الحفل رغم هذا الكم الكبير من الترشيحات، حيث حصلت على نفس عدد الترشيحات بـ«الجولدن جلوب» ولكنها لم تفز إلا بأربع جوائز فقط، ويعود ذلك إلى رفض النقاد منح إنتاجات الشبكة أى جوائز متعلقة بالسينما باعتبار أن أفلامها يتم عرضها على وسائط أخرى غير السينما، مثل الأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر.المنافسة هذا العام أقوى من العام الماضى، هناك منافسة شديدة وأسماء لامعة كبيرة فى قائمة الترشيحات، لكن يبدو أن هناك الكثير من الجوائز المحسومة مبكرًا خاصة فى فئة أفضل ممثل والتى اكتسحها خواكين فينيكس فى كل الجوائز المختلفة هذا العام عن دوره فى فيلم «الجوكر»، الذى نال نصيب الأسد من الترشيحات وذلك بـ١١ ترشيحًا، وفى المرتبة الثانية، جاءت أفلام «الأيرلندى» و«١٩١٧» و«ذات مرة فى هوليوود» وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.١٩١٧JokerParasitethe IrishmanOnce Upon a Time in HollywoodLittle WomenFord v Ferrarimarriage storyjojo rabbitخواكين فينيكس Jokerأدم درايفر Marriage storyجوناثان برايس The Two Popesليوناردو دى كابريو Once Upon a Time in Hollywoodأنطونيو بانديراس Pain and Gloryرينيه زيلويجر Judyتشارلز ثيرون Bombshellسينثيا اريفو Harrietسكارليت جوهانسون marriage storyسيرشا رونان Little Womenبراد بيت Once Upon a Time in Hollywoodأنتونى هوبكينز The Two Popesأل باتشينو The Irishmanجو بيسكى The Irishmanتوم هانكس A Beautiful Day in the Neighborhood