خالد الطوخى يكتب: الجامعة الذكية مرحلة جديدة فى بناء الإنسان المصرى

الدولة تولى المجتمع الجامعى أهمية قصوى بالتركيز على إنشاء تخصصات عن الذكاء الاصطناعىالسعى نحو تبنى كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعى ضرورة قصوى للارتقاء بالأداء الحكومىالحديث عن الذكاء الاصطناعى والجامعات الذكية كان إلى وقت قريب ضربًا من الخيال، بل إن البعض كان ينظر إلى مَنْ يتحدث عن هذا النوع من العلوم على أنه يعيش فى الوهم، بحجة أن مجتمعًا ما زال يعانى من الأمية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصبح فيه الذكاء الاصطناعى حقيقة ملموسة، وكيانًا له وجود على أرض الواقع، وعلى هذا النحو الذى أصبحنا نراه الآن فى قطاع التعليم العالى.ومن خلال تجربة شخصية، أود الإشارة إلى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أن المناخ الصحى الذى هيأته الدولة فى قطاع التعليم العالى كان له عظيم الأثر فى تحقيق تلك النقلة النوعية فى هذا المجال، فضلًا عن ذلك فإن الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد استطاع، وعن جدارة، أن يترجم توجه القيادة السياسية بشكل لافت للنظر فى تحقيق تطور كبير فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بالشكل الذى لا يقل فى جودته عن مستوى التعليم العالى فى مختلف أنحاء العالم، بل إن الكثير من الجامعات المصرية أصبح يسير وفق أحدث نظم التدريس فى العالم، بما يعنى أننا على أعتاب مرحلة جديدة من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الجامعات، وذلك بالطبع سوف يمثل فرصة كبيرة لاختصار الوقت وتجنب أخطاء البشر.كما لم يعد خافيًا على أحد أن الجامعات المصرية، وفى ظل رؤى وأفكار الرئيس السيسى، تخطو نحو اتجاه جديد بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى؛ لتتماشى مع النظم العالمية، واعتبارها أحد الموارد المستقبلية فى التنمية، وكونها مجالًا جديدًا مع اختفاء مهن وظهور مهن جديدة تتعلق بالأعمال الإدارية واستنتاج حلول غير موجودة، واللجوء إلى الروبوت وإنترنت الأشياء والمفاهيم التى تطرح نفسها على الساحة، وكذلك اهتمام الدولة بالمدن الذكية.. وكل تلك المفردات يشكل لنا فى نهاية الأمر شكل ومستوى الحياة التى باتت على الأبواب، من حيث استخدام العلم الحديث فى كل شىء.أما بالنسبة لكليات الذكاء الاصطناعى التى يتم التركيز عليها الآن فهى فكرة قائمة على مهارات جديدة بقدرات تعليمية ذكية، فى ظل تضاؤل العنصر البشرى فى التعامل مع هذا المجال، كما أنها تسهم فى بناء قدرات أجيال جديدة تتمتع بقاعدة واسعة من المعرفة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وحتى تكون الصورة واضحة أمامنا وبشكل أوسع وأشمل علينا أن نضع فى الاعتبار أن الذكاء الاصطناعى يتم تعريفه بالقدرة على محاكاة العقل البشرى وطريقة عمله، مثل القدرة على التفكير والاكتشاف والاستفادة من التجارب السابقة، وبالطبع فإن الدخول لهذا المجال يحتاج إلى تأهيل متخصصين لتغطية الحاجة له، وذلك من أجل إقحام الذكاء الاصطناعى فى كل المجالات بما يتناسب مع الظروف المحيطة بكل مجتمع على حدة، فضلًا عن ذلك فإن الذكاء الاصطناعى بالنسبة للمجتمع المصرى يمثل موجة جديدة بعد الخدمات الذكية التى ستعتمد عليها الخدمات والمؤسسات والبنية التحتية المستقبلية للدولة المصرية التى تتشكل ملامحها الآن، مما يستوجب ضرورة السعى نحو تبنى كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعى، بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومى على كل المستويات، من خلال تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعى بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومى فى الدولة.وترتكز الخطة الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠ على محاور الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعى، مع أهمية تعزيز التعاون فى هذه المجالات بين المؤسسات البحثية اليابانية من جهة، والمؤسسات المصرية من جهة أخرى، وهناك تعاون كبير بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات لإعداد استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى، وهذه الاستراتيجية تعتمد على إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعى لدفع الابتكار وبناء القدرات فى هذا المجال من خلال التطبيق العملى.والحق يقال فإن الدولة الآن تولى المجتمع الجامعى أهمية قصوى، خلال هذه الفترة، وذلك بالتركيز على إنشاء تخصصات عن الذكاء الاصطناعى، مع توفير كل متطلباته لتوفير ما تحتاجه سوق العمل، ويأتى الذكاء الاصطناعى ضمن أهداف الاستراتيجية التى أعلنتها الدولة، وتعد محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة لربط الحاضر بالمستقبل.