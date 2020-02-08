مفقودون.. أسرة مازن تبحث عنه

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور»، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.يوسف نان زكي يبلغ من العمر سبعين عامًا فاقد لحاستي السمع والنطق ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، تغيب يوم ٥ فبراير٢٠٢٠م، ومقيم في العاشر من رمضان الشرقية، جارٍ البحث عنه من قبل أسرته، برجاء من يعثر عليه التواصل على الأرقام التالية 01284221004- 01276071530.