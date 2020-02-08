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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: تصدير الأسلحة إلى طرابلس عقّد الأوضاع في ليبيا

السبت 08/فبراير/2020 - 08:19 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ.ش.أ
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى تركيا التي تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومرتزقة إلى طرابلس.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الإفريقية، وفقا لقناة (العربية): ندعم الحل السلمي للوضع هناك، مؤكدًا أن منظمة الأمم المتحدة تدعم المصالحة بين الليبيين، مضيفًا أن وقف إطلاق النار مهم جدا في ليبيا من أجل مصلحة الشعب والمنطقة.

وطالب الأمين العام بإيجاد آلية دولية للتعاون مع إفريقيا لمواجهة الإرهاب المتمدد في القارة السمراء ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن الأمم المتحدة بحاجة للتعاون مع إفريقيا والمجتمع المحلي من أجل تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.

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