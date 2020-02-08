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محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس الخال قاتل نجل شقيقته في السلام

السبت 08/فبراير/2020 - 08:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة السلام بحبس عامل لقتله نجل شقيقته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت التحقيقات أن البداية بورود بلاغ إلى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة أول السلام، يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب في العقد الثاني من العمر، وبه طعنة نافذة بالصدر، وتبين أن سبب ارتكاب الجريمة خلافات بين المتهم والمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم.

وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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