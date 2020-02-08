أحمد عارف يكتب: مَن يصرف عفريت محمد رمضان؟

من ضمن صفات كتيرة فينا كمصريين فيه حاجتين مهمين جدًا إننا شعب طيب وبينسى بسرعة، لكن فجأة بنعمل جرد ونفتح الحساب القديم كله.. «اللّي هو إن كنتوا نسيتوا اللّى جرا».تعالوا نطلع شوية من هوجة السوشيال ميديا اليومين دول على «حسن شاكوش» اللّي خلاص فاضلها بالكتير كام يوم وتبقي قفلت الأسبوع وتخلص خالص، كل فترة بتطلع ظاهرة تسيطر على كل منصات التواصل الاجتماعي وبيخدّم عليها بعض المشاهير سواء كان بالمساعدة أنها تزيد أو بانتقادها ومحاربتها وفي الحالة دي بتزيد وتتوهج.مفجّر ثورة أغنية المهرجانات من وجهة نظري كان الفنان محمد رمضان لو نفتكر زمان، مش أوي، كان في مطرب اسمه شحته كاريكا صاحب أغنية حارة عجيبة اللّي تضمنت جملة وانتي ياست خشّي جوّه، الأغنية دي كانت في فيلم الألماني أولى بطولات رمضان، بعدها شحته اتولد فنيًا وذاع سيطه في الأفراح والخيم الرمضانية وفي الوقت ده كان في أوكا واورتيجا وكان ليهم أغاني بس كانت بتشتغل في عدد قليل من المناسبات مثلا زي «تنجيد العروسة».المهم مكانتش بتخرج من حيز حارة ضمن شارع متفرع من ناصية ميدان في منطقة شعبية لغاية ما استعان بيهم محمد رمضان في تاني بطولة له: "فيلم عبده موته" وقتها أوكا واورتيجا قدموا أغنية "واحدة عملتي عمل" وقتها الأزهر طلب بوقف الفيلم ومنع الأغنية؛ لأنها تضمنت جملة "ياطاهرة يـ أم الحسن والحسين" وطبعًا مش محتاج أقولكم وقتها حجم الدعاية اللي اتعملت بسبب القرار ده، وهنا اتولد اسم أوكا واورتيجا، طبعًا في نفس الوقت ده واللي قبله كان في حسن شاكوش وقرر رمضان في فيلمه الثالث قلب الأسد الاستعانة بيه في أغنية أوعدك أرفضك ياشاكوش ياجامد.وفي نفس الفيلم ده قرر رمضان أنه يجرّب نفسه ويغني وقدم مع المدفعجية أدّيك في الأرض تفحّر وأدّيك في السقف تمحّر وحملة الهجوم الشديد اللّي تعرضت له الأغنية دي كانت سبب في نجاح رمضان كمغني.رمضان قرر يشارك شاكوش الغُنا في فيلمه الرابع "واحد صعيدي" وقدم أغنية اسمها علشانك.. وكانت فيها جملة هتفتكروها بيها " علشانك يا إيمان عملت سبايدر مان.. لو فاكر نفسك قدّي هتشوفني تقول واء..واء واء.. واء واء ".أربعة أفلام وضع خلالهم محمد رمضان حجر الأساس لظهور أغاني المهرجانات للساحة الإعلامية وانتشارها ونقدر نقول من هنا بدأت.في الفترة دي حملات الانتقاد والهجوم كانت شرسة على رمضان وأفلامه ومضمونها، وقرر صناعة أفلام ومسلسلات هادفة زي مثلا شد أجزاء وآخر ديك في مصر وجواب اعتقال والديزل وابن حلال والأسطورة ونسر الصعيد وزلزال واستعان بمطربين آخرين مثلًا زي آدم وإسماعيل الليثي وأحمد باتشان وأحمد شيبة ونبيل شعيل وتمرد على شركاءه القدامى شاكوش وشحته وأوكا واورتيجا.رمضان حضّر العفريت وسابه ومصرفوش، تقدر تقول العفريت لبسه لأنه في الوقت ده بعد واحد صعيدي قرر يغنّى هو.. بس يحسب له ذكاءه وده اللي خلاه يسيطر تمامًا على الحته دي؛ لأنه مغلطش غلطتهم وطور تفكيره وموقفتش اغانية عند أدّيك في السقف تمحر.. وعلشانك يا نورا نزلت الشارع العب كورة، بالعكس احترف الحكاية وقدم نمبر وان والملك مافيا والسلطان وبوم بوم وكل مكان الهجوم عليه بيزيد كان نجاحه وسيطرته بتزيد أضعاف وبقي معلّمين أغاني المهرجانات شاكوش ورفاقه بيلعبوا في حته ورمضان بيوزّع ورق اللعبة كلها، ليتبقى سؤال الجماهير بدون إجابة: «مَن يصرف عفريت محمد رمضان»؟