مجلس النواب يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأردن والعراق

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات مع الأردن والعراق، خاصة على الصعيد البرلماني.جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي، عقد خلال مشاركة عبدالعال في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذى اختتم أعماله في العاصمة الأردنية عمان، بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية.وناقش عبدالعال- في اجتماعه مع رئيسي برلمان الأردن عاطف الطراونة والعراق محمد الحلبوسي- سبل تعزيز التعاون الثلاثي إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمتها خطر الإرهاب.يذكر أن الدكتور علي عبدالعال شارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بناء على الدعوة التى وجهها رئيس الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان (دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة) وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء البرلمانات.