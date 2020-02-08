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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدرس بحاسبات المنصورة يفوز بجائزة Obada 2020

السبت 08/فبراير/2020 - 08:10 م
الدكتور محمد الحسيني
الدكتور محمد الحسيني الخولي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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فاز الدكتور محمد الحسيني الخولي،المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، بجائزة Obada لعام 2020 لفئة العلماء الشباب المتميزين، والمقدمة برعاية الأكاديمية الإفريقية للعلوم ودار النشر العلمية الأمريكية Natural Science.

وتسلم "الحسيني" الجائزة على هامش المؤتمر الدولي التاسع للرياضيات وعلوم المعلومات الذي عُقد في أسوان تحت رعاية رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمود عبدالعاطي نائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للعلوم، والدكتور عبدالشافي عبادة، وكيل كلية العلوم جامعة أسوان وعديد من الأساتذة المصريين والعرب والأجانب.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، حصل الدكتور محمد الحسيني على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018، وجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية التابعة لجامعة الدول العربية لعام 2019 في مجال الذكاء الاصطناعي، وجائزة أحسن رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة لعام 2016.

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