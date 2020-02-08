سامح الصريطى يبدأ تصوير «حب عمرى»

بدأ الفنان سامح الصريطي تصوير أحداث مسلسله الجديد "حب عمري" المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.وقال الصريطي إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من دوره بالمسلسل، ليستأنف التصوير عقب عودته من السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث حصل على إجازة لعدة أيام.وتابع الصريطي أن "حب عمري" مسلسل اجتماعي رومانسي يتناول فترات زمنية مهمة في مصر، فهو عودة لزمن الأعمال الدرامية الرومانسية التي تفتقدها الأعمال المصرية مؤخرًا.المسلسل من بطولة: سامح الصريطي، هيثم شاكر، ميدو عادل، مي القاضي، سهر الصايغ، منه فضالي، تامر فرج، ديانا هشام، أماني كمال، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج والتوزيع الفني.