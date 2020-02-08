موسى فكي: النزاع الليبي مصدر قلق في إفريقيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إن النزاع في ليبيا وارتفاع الاعتداءات الإرهابية في الصومال ومنطقة الساحل، وحول حوض بحيرة تشاد يشكلان مصدر "قلق كبير" بالنسبة للقارة.جاء ذلك في كلمته باجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبيل قمة مجلس السلم والأمن المخصصة للتطورات في ليبيا ومنطقة الساحل اليوم.وطالب فكي بإعادة تقييم عقيدة أمن الاتحاد الإفريقي، معللًا ذلك بالطبيعة المعقدة لهذه النزاعات، موضحًا أن الجهود المبذولة لحفظ السلم في إفريقيا تعثرت.وعبَّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن قلقه إزاء الهجمات الإرهابية التي تشهدها بعض دول القارة، بقوله إن ازدياد عدد الإرهابيين والمتطرفين والهجمات المتكررة تسبب في زيادة المهجرين، وأصبح مصدر قلق للقارة، ما يجعل من موضوع (إسكات السلاح)، وهو هدف القمة الإفريقية المقبلة، أمرًا مهمًّا وفي غاية الضرورة، مؤكدًا الحاجة لحل سياسي مبتكر وشامل.وذكر بقائمة النزاعات التي تعرقل مسار السلم في إفريقيا ومنها النزاع في ليبيا والتهديدات الإرهابية في الصومال والساحل ومحيط بحيرة تشاد.وبدأ ظهر اليوم، اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والمخصص لحل النزاع في ليبيا، حيث من المنتظر أن يكون مقترح إرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار ضمن المناقشات، فيما سيتم تقديم نتائج اجتماع المجلس التنفيذي أمام الدورة العادية الثالثة والثلاثين، لرؤساء الدول والحكومات غدًا الأحد.