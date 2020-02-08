«سفر أيوب».. دير الأنبا أنطونيوس يصدر كتابًا جديدًا

صدر حديثًا عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية كتاب سفر أيوب عن الترجمة السبعينية، بالمقارنة مع النص العبري والنسختين القبطيتين البحيرية والصعيدية، وراجع معهد الدراسات القبطية، أجزاء موسعة منه قبل طباعته.«سفر أيوب» وبحسب معهد الدراسات القبطية، هو سفر قيم يستحق الاقتناء ووراءه عمل طويل وجبار.وأكد معهد الدراسات أن الكتاب متاح في مكتبات المحبة ومجلة مرقس ودار الثقافة والمرقسية بالأزبكية وقريبًا سيتاح بجميع المكتبات المسيحية وخاصة بالصعيد.