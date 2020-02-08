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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«سفر أيوب».. دير الأنبا أنطونيوس يصدر كتابًا جديدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 08:05 م
سفر أيوب
سفر أيوب
ماريان رسمى
طباعة
صدر حديثًا عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية كتاب سفر أيوب عن الترجمة السبعينية، بالمقارنة مع النص العبري والنسختين القبطيتين البحيرية والصعيدية، وراجع معهد الدراسات القبطية، أجزاء موسعة منه قبل طباعته.

«سفر أيوب» وبحسب معهد الدراسات القبطية، هو سفر قيم يستحق الاقتناء ووراءه عمل طويل وجبار.

وأكد معهد الدراسات أن الكتاب متاح في مكتبات المحبة ومجلة مرقس ودار الثقافة والمرقسية بالأزبكية وقريبًا سيتاح بجميع المكتبات المسيحية وخاصة بالصعيد.

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