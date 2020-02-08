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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رضوى الشربيني للأهالي: «بناتكم مش بيعة» (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 08:02 م
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني
سناء إسماعيل
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وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الأهالي، قائلة "بناتكم مش بيعة للرجالة اللي بيتجوزوهم"، مؤكدة أن الفتيات لسن شهادات استثمار بالنسبة للآباء.

سردت رضوى الشربيني، خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة CBC سفرة، مساء اليوم السبت، قصة حقيقية لفتاة تزوجت واختار والدها زوجًا غنيًا لها بغض النظر عن الأخلاق وانتهى بها المطاف وقد تعرضت لتجربة قاسية، حيث كان زوجها يخونها ويعتدي عليها ثم طلقها بعد أن تنازلت له عن كافة حقوقها.

وقالت الشربيني موجهةً كلامها إلى الآباء: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم في الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أي شئ عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليست الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

وأضافت: "أصبحنا في عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها".

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