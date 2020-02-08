الكشف المجاني على 1511 مواطن في قرية الإيمان بمركز إدفو

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الايمان التابعة لمركز إدفو، واستمرت القافلة لمدة يومين، تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة) لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية، وبتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد ١٥١١ مواطن، بالإضافة لإجراء عدد فحص وتحاليل طبية وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من ٣٥٩ سيدة بالمكان.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.