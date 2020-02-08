3 أسباب وراء زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي لديه 45.4 مليار دولار بنهاية يناير 2020.وأرجع الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح أسباب الارتفاع الى زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت الى 2.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 201 بزيادة 12.7% عن العام السابق، وتحسن ايرادات السياحة.أشار في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن زيادة معدلات الصادرات،وتوافر العملة الأجنبية أحد اهم اسباب زيادة رصيد الاحتياطي بعد أن كان يتم استنزافه في عمليات الاستيراد قبل تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تراجعه إلى أدنى مستوياته.وأوضح أن ارتفاع رصيد الاحتياطي يعد أحد أهم العوامل الايجابية التي نتجت عن الإصلاح الاقتصادي والتي تدخل ضمن إشادة المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري.